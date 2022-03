"Decomressed Prism" di Salvatore Vitale arriva a Palazzo Santa Margherita

Decompressed Prism è la mostra di Salvatore Vitale a cura di Chiara Dall’Olio che si terrà nella sala grande di Palazzo Santa Margherita, dal 4 marzo al 5 giugno 2022.

Salvatore Vitale con il suo lavoro ci mostra come la società in cui viviamo assomigli sempre più ad un aeroporto, in cui la vita pubblica è sottoposta a livelli sempre più elevati di sorveglianza e sicurezza. Gli aeroporti sono infatti i luoghi più controllati e pur essendo zone di transito, è qui che la sorveglianza ha un impatto profondo sul comportamento umano: i viaggiatori sono monitorati nella loro esperienza fisica, costantemente "visti" dalle telecamere, e nella loro dimensione di dati, analizzati e monitorati da tecnologie biometriche di diverso tipo per motivi di sicurezza. Il suo progetto invita quindi ad una riflessione su possibili contro-strategie che noi, cittadini e soggetti politici, possiamo intraprendere per promuovere una maggiore trasparenza dei sistemi che regolano la società e che modellano i codici e i comportamenti individuali.



L'installazione ideata per Palazzo Santa Margherita comprende un video a due canali inedito accompagnato da un sound design a cinque canali (tra cui voce, suoni di ambiente e musica) e una scultura in plexiglass, allestiti per costruire una narrativa coerente ma non lineare. L'idea dell'installazione è quella di immaginare una normalizzazione della sorveglianza sulla scia di un nuovo realismo. Il progetto, accompagnato da alcuni dei testi di filosofi e sociologi contemporanei che riflettono sul tema della sorveglianza e dell’intelligenza artificiale, mira a dimostrare come la sicurezza e le dinamiche di sorveglianza rizomatica, insieme al loro impatto sul comportamento umano, si stiano normalizzando in modi che dovrebbero destare una sempre maggiore preoccupazione.

Indirizzo: FMAV - Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande, 103, 41121 Modena. Orario: da mercoledì a venerdì ore 11–13 | 16–19; sabato, domenica e festivi ore 11-19.