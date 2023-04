Museo della Salumeria: laboratorio e degustazione sull’arte del cantiniere dei prosciutti crudi

Al Museo della Salumeria - il primo museo d'Italia dedicato all'arte della salumeria - si celebrano due eccellenze dell'enogastronomia italiana: il prosciutto crudo e il vino, in collaborazione con la Fattoria Moretto, produttrice di Lambrusco Grasparossa delle colline di Castelvetro.

Sabato 13 maggio, alle ore 16.00, un esperto cantiniere dei Prosciutti svelerà le tecniche utilizzate per creare i prelibati crudi di Parma e di San Daniele dalla salagione fino alla stagionatura. Vi aspettiamo per un'esperienza di gusto iniziando con la visita esclusiva al MUSA. Proseguirà con il laboratorio sui prosciutti crudi e la degustazione guidata di salumi abbinata ai lambruschi di Fattoria Moretto, che con i suoi vini in purezza mira ad esprimere con personalità il territorio del Lambrusco Grasparossa. Un appuntamento indimenticabile per gli appassionati di gastronomia e di vino.

Disponibilità posti limitata, è consigliata la prenotazione. Per informazioni contattare Modenatur: 059 203 2660, info@modenatur.it.