"Degustibus", al via il percorso tematico dedicato alla gastronomia. Si inizia con frutta e verdura

Qual è il nostro livello di conoscenza su ciò che mangiamo? Abbiamo veramente consapevolezza di quello che mettiamo nel piatto? Le abitudini alimentari incidono direttamente sul nostro organismo, ma hanno effetti indiretti importanti sulle scelte dei produttori e sull'ambiente. Il consumatore, informandosi e scegliendo cosa mangiare, può fare la differenza con le sue scelte quotidiane ed influenzare l'economia verso un modello più sostenibile.

La condotta Slow Food di Modena organizza a tale scopo "Degustibus- Sapori a confronto": un percorso tematico di sei serate, alla scoperta delle proprietà dei prodotti alimentari attraverso le esperienze e le storie di chi ogni giorno - con impegno, sacrifici e grande passione - produce e seleziona alimenti buoni, puliti e giusti per tutti, lavorando in modo rispettoso nei confronti dell'ambiente. Ogni serata sarà dedicata ad un prodotto diverso: il primo appuntamento è in programma per lunedì 25 ottobre, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, presso il Laboratorio Crocetta (via Crocetta 18, Modena) per parlare di frutta e verdura assieme a Giovanni Cuocci de La Lanterna di Diogene, oste chiocciola Slow Food e produttore, che guiderà i partecipanti attraverso la sua esperienza di agricoltura sana, socialmente impegnata e rispettosa dell'ecosistema. Nel corso dell'incontro è prevista inoltre la degustazione ed il confronto di prodotti di altri piccoli produttori locali di orticoltura tradizionale, per scoprirne differenze e sapori e supportarne l'attività.

"Degustibus- Sapori a confronto" è organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana. Per informazioni e prenotazioni: modena@network.slowfood.it.

