Alla Delfini lo spettacolo "Racconto d'inverno" con burattini

Si intitola “In un paese tutto bianco. Racconto d’inverno”, la fiaba delicata che mercoledì 5 gennaio, alle 17, alla biblioteca Delfini, chiude la rassegna “Fantasie di Natale in biblioteca” con un appuntamento dedicato ai bambini dai 3 anni.

Intrecciando linguaggi diversi come il teatro dei burattini, il teatro d’attore, la narrazione e la musica, Sara Cicenia e Riccardo Colombini (Schedìa Teatro) raccontano ai bambini la storia dei piccoli uomini che, in un paese tutto bianco, salgono sulla cima delle montagne per fare legna e scaldare il cuore a tutta l’umanità.

L’appuntamento, in corso Canalgrande 103, è a ingresso libero fino a esaurimento posti, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, con Green pass.

La compagnia Teatro Schedìa è nata nel 2007 dall’incontro tra Sara Cicenia e Riccardo Colombini ed è tra i soci fondatori di Assitej Italia, Associazione nazionale di teatro per l’infanzia e la gioventù. Partecipa a festival nazionali e internazionali di teatro per ragazzi, realizza laboratori teatrali e progetti di promozione della lettura.

Promossa dal sistema delle biblioteche del Comune di Modena, la rassegna “Fantasie di Natale”, ha coinvolto con quattro appuntamenti le biblioteche Crocetta, Giardino, Rotonda e Delfini.