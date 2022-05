"Il mio paese dentro di me", al Teatro Pavarotti l'ultimo appuntamento di "Dentro le Note"

Si terrà sabato 14 maggio alle 17.30, al Ridotto del Teatro Comunale Pavarotti-Freni (ingresso libero da Via Goldoni 1) l’ultimo appuntamento di “Dentro le Note”, rassegna che quest’anno viene dedicata in particolare a esperienze e artisti appartenenti alle comunità straniere di Modena.

L’appuntamento, dal titolo Il mio paese dentro di me, è curato in collaborazione fra Comune di Modena Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa, UNIMORE, CrossOpera progetto del Teatro Comunale cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea, e associazione Magica Pysanka.

L’evento ospiterà la testimonianza di quattro donne dell’est europeo, tre ucraine e una polacca, Viktoria Boychuk, Halyna Hevko, Inna Kolodii e Barbara Poplawska, con testi di Elena Bellei e Tiziana Verde e con la partecipazione di Emma Lolli al pianoforte: vite parallele e destini diversi, coraggio e timori in bilico tra ricordi e futuro, racconti come simbolo di fertilità creativa e di ritorno alla vita, anche in riferimento all’attuale conflitto. Magica Pysanka si occupa da oltre dieci anni di promuovere a Modena progetti interculturali; è impegnata a valorizzare la conoscenza delle tradizioni dei paesi dell’Est, in questi anni si è impegnata per realizzare laboratori artistici e incontri letterari.