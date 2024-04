"Di lavoro faceva il poeta": al Museo Civico per scoprire Pietro Giannone e creare codici segreti

Domenica 14 aprile alle 16 appuntamento al Museo Civico di Modena con "Di lavoro faceva il poeta", un percorso per bambine e bambini dai tre ai sei anni collegato alla mostra "Enigma proibito".

C’era una volta Pietro Giannone, che credeva nella libertà e nel potere della poesia: inizia nelle nuove sale del Museo Civico la narrazione tratta dall'albo "Federico" di Leo Lionni che trasporta bambine e bambini nel mondo della poesia.

Durante la visita alla mostra "Enigma proibito", che presenta un percorso specifico "vietato ai maggiori", emergono le analogie tra il topolino Federico e Giannone, scrittore e patriota modenese imprigionato per le sue idee. Come il protagonista del racconto di Leo Lionni, Pietro Giannone è un poeta abile nell’improvvisare versi, e nei duri giorni di reclusione mette a disposizione dei compagni di prigionia la propria ispirazione, declamando rime e scrivendole con ciò che aveva a disposizione, per alleviare i dolori e ingannare il tempo.

Ma Giannone ha anche un’altra capacità: è bravissimo a mantenere i segreti e inventa un linguaggio tutto suo, un codice misterioso per scrivere un poema criptato! E se un poeta può usare simboli al posto delle parole, allora anche i bambini possono scrivere senza usare le lettere dell’alfabeto… Come? Creando un timbro personalizzato.

Protagonisti di un’esperienza che intreccia ascolto, scoperta e creatività, i bambini potranno riflettere su come sia preziosa la poesia per la comunità e su quanto sia importante l’arte nel far stare bene noi e gli altri.

L'ingresso è gratuito con prenotazione consigliata (tel. 059 2033125 - palazzo.musei@comune.modena.it).