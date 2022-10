"Dialoghi di Pandora Rivista", il festival bolognese fa tappa a Modena

“Rivoluzione digitale e democrazia: sinergia o conflitto?” è il titolo dell’incontro in programma giovedì 6 ottobre, alle 21, nella sala verde del Collegio San Carlo di Modena. L’appuntamento rientra nel programma della quarta edizione del festival “Dialoghi di Pandora Rivista”, che si svolge a Bologna dal 5 al 16 ottobre e porta a Modena una delle sue serate.

Filo conduttore dell’edizione 2022 del Festival è la crisi della democrazia e le sfide che deve affrontare. In questo ambito, l’incontro modenese approfondisce gli effetti delle nuove tecnologie con Paolo Benanti, teologo francescano, docente alla Pontificia Università Gregoriana, si occupa di etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e postumano; Maurizio Ferraris, filosofo, ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Torino dove ha fondato LabOnt, il Laboratorio di Ontologia di cui è presidente; Barbara Henry, docente di Filosofia politica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dove dirige anche il Laboratorio Global Security and Human Rights.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comune di Modena e con la Fondazione Collegio San Carlo, con il sostegno di Bper Banca.

Il Festival “Dialoghi di Pandora Rivista”, intitolato quest’anno “Democrazia in crisi? Efficacia, fragilità, spiragli”, è diretto da Giacomo Bottos, direttore della Rivista, e propone 12 giorni di dibattiti, confronti e dialoghi con cento ospiti e più di trenta incontri per ripensare il nostro tempo e approfondire le possibilità di una rigenerazione della democrazia che subisce le minacce della guerra e delle tensioni internazionali e deve affrontare sfide globali come cambiamento climatico, crisi energetica, migrazioni, nuove tecnologie e allargamento delle disuguaglianze.