Allenarsi al dialogo con i figli, il Centro per le Famiglie organizza tre appuntamenti online

“Allenarsi al dialogo con i figli - Conflitti e alleanze nelle famiglie ai tempi del Covid19” è il titolo del ciclo di tre video-conferenze organizzato dal Centro per le famiglie del Comune con le Biblioteche comunali di Modena, che incomincia sabato 10 ottobre. L’obiettivo è cercare di fare luce, attraverso le riflessioni degli esperti, sui vissuti e i comportamenti di adulti e figli in questa epoca di incertezze.

Per tutti e tre gli incontri la partecipazione online è gratuita per un numero massimo variabile di partecipanti. Per iscriversi si deve inviare una mail al Centro Famiglie (centrofamiglie.iscrizioni@comune.modena.it) specificando a quali incontri si vuole partecipare. Conferma dell’iscrizione e istruzioni per collegarsi arriveranno in risposta alla mail inviata.

Il primo incontro “Il coraggio di educare - Come evitare che l’epidemia blocchi la crescita dei bambini e dei ragazzi”, sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12, è affidato al pedagogista Daniele Novara, direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Alla videoconferenza possono partecipare 70 persone.

Il secondo appuntamento in programma, sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12, consiste in una videoconferenza interattiva a cui possono partecipare 40 iscritti. Francesco Zappettini, psicoterapeuta e psicopedagogista responsabile del Consultorio familiare “Affidarsinsieme” di Reggio Emilia, parla di “Conflittualità in famiglia nel tempo del Covid. Dialoghi sulle difficoltà relazionali tra genitori e figli adolescenti e sguardi in prospettiva”. Infine, terzo e ultimo incontro martedì 3 novembre, dalle 21 alle 23, il ciclo “Allenarsi al dialogo con i figli” si chiude con “La congiura contro i giovani - Il punto di vista e la prospettiva dei figli”, assieme al sociologo Stefano Laffi (alla videoconferenza possono partecipare 70 persone).

Sono disponibili bibliografie tematiche per adulti e ragazzi (www.bibliomo.it) nella sezione Proposte di lettura: Allenarsi al dialogo e Album di famiglia.

Il Centro per le Famiglie (e-mail: mediazionefamiliare@comune.modena.it - www.comune.modena.it/genitori-a-modena) risponde al tel. 059 2033614 o 059 2033343.