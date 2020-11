"Diamo in numeri!", proseguono gli appuntamenti matematici per il Mese della Scienza

Per la seconda settimana di programmazione attraverso le tecnologie di comunicazione digitale, il Mese della Scienza della Biblioteche comunali di Modena “Diamo i numeri!" ha in calendario tre incontri on line.

Martedì 10 novembre alle 17 si svolge, su piattaforma digitale Cisco Webex, “Facciamo che eravamo matematici”, laboratorio condotto dalla restauratrice e atelierista Elena Baboni, che invita i ragazzi a scoprire la matematica del quotidiano: osservazioni, esperimenti e giochi da improvvisare con tutto quello che capita sottomano (6-10 anni, iscrizione obbligatoria, tel. 059 2032224).

Venerdì 13 ancora matematica del quotidiano, questa volta per adulti, con il “matematto divagatore” Maurizio Codogno, esperto e cultore del divertimento matematico molto seguito sulla rete. Insieme a Roberto Zanasi, docente all'ITIS Fermi di Modena e divulgatore per passione, Codogno ci invita a scoprire la matematica in pausa pranzo o in pausa caffè ("Chi ha paura della matematica?", ore 18.30, diretta streaming sui social delle biblioteche Facebook e YouTube, informazioni al tel 059 2032940).

Sempre in diretta Facebook e Youtube anche l'ultimo appuntamento della settimana. Tutti conosciamo l'importanza della matematica per discipline come l'architettura e il design. Ma cosa può aggiungere la scienza dei numeri alla fruizione estetica di un'opera d'arte? Silvia Benvenuti, docente di matematica all'Università di Bologna in dialogo con Rita Fioresi, propone un originale viaggio in Italia, alla scoperta dei luoghi d'arte da visitare “con altri occhi” ("La matematica come sguardo", sabato 14, ore 18,30, in streaming, informazioni al tel. 059 203370).

Il Mese della Scienza si avvale del contributo dell'Ibc (Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).

Il programma aggiornato è su www.comune.modena.it/ biblioteche. Informazioni telefoniche al numero 059 2032940.