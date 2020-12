Processi per gli scontri ad Italpizza, un dibattito con i parlamentari

Sabato 12 dicembre, alle ore 16:00, presso la Sala G. Ulivi in via Ciro Menotti 137, si terrà un dibattito sul tema dell'ondata di maxi-processi che vedono circa 500 imputati tra operai e sindacalisti e altri attivisti per la lunga mobilitazione davanti allo stabilimento di Italpizza negli anni passati.

"La città che tuttora celebra i morti delle Fonderie può essere la stessa che tace davanti a questa situazione? La repressione ai sindacati è compatibile con la democrazia?". Sono le domande di premessa a questo incontro, organizzato dal Consiglio Popolare.

I parlamentari On. Stefania Ascari, Giuditta Pini e Nicola Fratoianni ne discuteranno con l'ex presidente della regione Lanfranco Turci. Presenta Giovanni Iozzoli del Consiglio Popolare.

I posti sono limitati, nel rispetto delle normative anti-Covid.