L'amore di coppia in un incontro online: al via "Differenze"

Giovedì 15 aprile dalle 18 alle 20 si svolge il primo appuntamento di “Differenze”, il ciclo on line proposto dal Centro per le Famiglie in collaborazione con Biblioteca Delfini e Cooperativa Mediando.

Il primo incontro, intitolato “Raccontare l’amore oggi”, è dedicato “L'amore nella coppia tra passioni e teorie di resistenza” e vedrà intervenire la psicologa e psicoterapeuta Umberta Telfener.

“Differenze” è un ciclo di tre incontri pubblici e gratuiti sulla vita delle famiglie di oggi tra certezze, crisi e opportunità. Nell’appuntamento successivo, “Famiglie al plurale”, in programma il 22 aprile, la pedagogista Mariagrazia Contini parlerà della molteplicità del fare e dell’essere famiglie oggi. Infine, il 6 maggio la psicoanalista Laura Pigozzi interverrà nell’incontro “Troppa famiglia fa male” sul tema del maschile e del femminile, ruoli nell’educazione dall’infanzia all’età adulta.

Per partecipare agli incontri occorre inviare una mail con richiesta d'iscrizione al Centro per le famiglie (centrofamiglie.iscrizioni@comune.modena.it) che invierà conferma d’iscrizione e le istruzioni per il collegamento. Per ulteriori informazioni: Centro per le famiglie tel. 059/203 3614-3343.