Digital Farming Specialist: parte a Modena il corso gratuito per diventare pionieri nel progresso dell’agricoltura

Tutto cambia, anche nell’agricoltura e nella zootecnia dove si assiste ad una vera evoluzione dei processi produttivi. Per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale nasce la figura del Digital Farming Specialist: un pioniere del cambiamento chiamato a implementare soluzioni tecnologiche e di precisione in aziende agrarie e casearie, consorzi e allevamenti.



A Modena è in partenza la sesta edizione del corso gratuito organizzato dalla società di formazione FORMart: in programma lezioni con docenti universitari, incontri con aziende e stage che permetteranno ai partecipanti di acquisire le competenze tecniche necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro. Il corso IFTS, premiato nel 2021 dal concorso Regiostars promosso dalla Commissione Europeo, offre competenze teoriche e pratiche di altissimo livello. Durante il corso i partecipanti approfondiranno i seguenti temi:

precision farming e digital farming

sensori NIR, GPS, agronomici e biometrici;

sistemi di zootecnia di precisione

agrivoltaico e strategie di de-carbonizzazione

sostenibilità economica attraverso smart farming

norme ambientali sicurezza e skill per il lavoro

Il corso di 800 ore è strutturato in 485 ore di lezioni teoriche e di laboratorio, 20 ore di project work e 295 ore di stage in una delle 27 aziende partner di progetto: sarà un’opportunità unica per mettere in pratica le tecniche agrarie e le tecnologie digitali apprese durante il corso, maturando una esperienza in azienda da aggiungere in curriculum.

La partecipazione è gratuita: il progetto è infatti realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna (FSE+). In esito al percorso, previo superamento dell'esame finale, l’utente potrà conseguire un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientale e qualità dei processi industriali.

Le iscrizioni si chiudono il 21 marzo. Tutte le informazioni per approfondire ed iscriversi alla selezione sono disponibili sul sito di FORMart: Tecnico Digital Farming Specialist - CORSO IFTS Modena - 2023 - FORMart.