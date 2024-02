Venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 17.30, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo di conferenze Monumenti. Il passato, la memoria, lo spazio pubblico, il ciclo rientra nell’ambito del progetto pluriennale “Rivoluzioni”, promosso da Fondazione Collegio San Carlo, Istituto Storico di Modena, Centro Documentazione Donna Modena, Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena e Fondazione di Modena. Il programma delle conferenze è realizzato con il sostegno di Bper Banca.

L’incontro, dal titolo Dimenticare il passato? I Romani e la cancellazione della memoria, sarà tenuto da Mario Lentano, professore di Lingua e letteratura latina presso l’Università di Siena.

La conferenza si concentrerà sui processi messi in atto nella Roma antica al fine di cancellare la memoria di individui, gruppi umani o avvenimenti storici. Tali fenomeni potevano esprimersi in una pluralità di forme: dall’abbattimento o il danneggiamento di statue e monumenti alla censura, dalla riscrittura della storia per usi ideologici e politici ai roghi di libri sgraditi al potere.

Il ciclo di conferenze "Monumenti" è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, grazie all’accreditamento sulla piattaforma S.O.F.I.A(ID 90715) e consente di adempiere agli obblighi formativi.

E' possibile iscriversi fino a giovedì 8 febbraio. Tutte le conferenze sono trasmesse in diretta streaming www.fondazionesancarlo.it e possono sempre essere riascoltate sul canale YouTube della Fondazione Collegio San Carlo.