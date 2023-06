"Disco Valley", Maranello discoteca a cielo aperto per il weekend

I migliori dj dell’epoca d’oro delle discoteche, la prima cover band di Vasco Rossi, le musiche dei film: il fine settimana del Giugno Maranellese dal 30 giugno al 2 luglio è tutto all’insegna della musica e del divertimento.

Una sfida, tutta musicale, tra alcuni dei migliori e più noti dj dell’epoca d’oro delle discoteche dell’Emilia-Romagna. E’ quanto propone il Giugno Maranellese nella serata di venerdì 30 giugno: sul palco di Piazza Libertà alle ore 21 è infatti in programma “Disco Valley”, una serata tutta da ballare al suono delle più belle canzoni della disco music degli anni 70, 80 e 90. Un evento per rievocare un’epoca magica, quando la provincia di Modena e la nostra regione erano al centro di quel fenomeno tutto italiano, e ancora molto ammirato all’estero, dell’Italo Disco e del Clubbing. Un fenomeno di costume e di cultura che continua ad emozionare tantissime persone: non solo una rievocazione nostalgica, dunque, ma un ricordo vivo di un momento in cui la discoteca e il locale notturno costituivano un punto di incontro fondamentale per la socializzazione e l’incontro tra le persone. Presentati da Andrea Barbi, nella serata organizzata da Radio Stella, si affiancheranno sul palco volti noti della musica da discoteca emiliana, come Luca Zanarini (Picchio Rosso), Giordano Fornari (Robin Hood), Andrea Sarti (Otto Club), Dany (Mamma Orsa), Stefano Facchini (Goya). Luca Zanarini è stato uno degli storici deejay del Picchio Rosso di Formigine, una delle prime e più importanti discoteche italiane; oltre all’attività nei locali ha realizzato remix per brani di Vasco Rossi. Giordano Fornari sarà in rappresentanza del Robin Hood di Sassuolo, locale attivo già nei primissimi anni ’70, noto anche con i nomi di Poker Danze, Signor Rossi, Casablanca e Oasis. Ancora da locali di Sassuolo come i mitici Otto Club e Goya (già Piccadilly Stryx) provengono Andrea Sarti e Stefano Facchini, mentre per il Mamma Orsa di Formigine cin sarà Dj Dany. E per una sera la piazza di Maranello sarà una grande discoteca a cielo aperto.

NSMGA Non siamo mica gli americani, la prima cover band di Vasco Rossi, sarà sul palco del Giugno il 1 luglio: composta da Franco Lagazzi (voce), Paolo Seghedoni (chitarra, cori), Roberto Manzini (chitarra, sax), Marco Tedeschi (tastiere, cori), Matteo Valenzi (basso, cori), Stefano Marogna (batteria) e Piero Orofino Del Gaudio (basso), la band è attiva dal 1998 e propone un repertorio di brani di Vasco Rossi rivisitati in chiave personale.

La Movieband, formata da Alessio Borghi, Gio Stefani, Alberto Paderni, andrà in scena domenica 2 luglio: il trio proporrà un concerto con i migliori brani delle colonne sonore dei film.