Discotogo, si balla al Bar Ribalta di Largo Garibaldi

Quando Dal 25/11/2023 al 26/11/2023

Il 25 novembre torna DISCOTOGO in collaborazione con Ribalta Modena, in Viale Martiri della Libertà 1 Modena.



Troverete in console Schenna, Billy Bogus e Daddario che vi faranno ballare al ritmo delle migliori sonorità groovy. DISCOTOGO celebra la musica disco e l’energia travolgente degli anni d’oro all’interno dell’inconfondibile cornice del Bar Ribalta.

Starts 22.00, come sempre Free Entry. Prepara il tuo outfit più funky e glitterato di sempre, ti aspettiamo in pista!