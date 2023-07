Discover Modena, un tour in inglese con Modena Bai Nait

Mercoledì 5 luglio ore 20.50, l'Associazione Culturale LaRoseNoire presenta una visita guidata dal titolo "Discover Modena! English tour for everybody".

Modena, its history and most significant places. Testimonials from Roman times to the contemporary age. Travellers, guests and Italians as well. Tour in inglese rivolto anche agli italiani per imparare la lingua visitando la città, con Donatella Gallo.

Ritrovo ore 20.50 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.