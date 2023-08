Discover Modena, un tour in inglese alla scoperta della Città

Thursday 31 august at 20.50, Discover Modena! The Unesco site. English tour for everybody! Piazza Grande, the Cathedral of Modena, the Medieval quarters.

Giovedì 31 agosto alle ore 20.50 ci sarà un tour in inglese rivolto anche agli italiani per imparare la lingua visitando la città.

Con Elisabeth Mantovani. Ritrovo ore 20.50 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo.

Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.