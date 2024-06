Discover Modena, un tour in inglese alla scoperta della città

Discover Modena! English tour for everybody. Modena, its history and most significant places. Testimonials from Roman times to the contemporary age. Travellers, guests and Italians as well.

Giovedì 4 luglio alle 20.50 appuntamento con un tour in inglese rivolto anche agli italiani per imparare la lingua visitando la città, all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2024 e con il patrocinio del Comune di Modena. Con Donatella Gallo. Ritrovo ore 20.50 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Ingresso libero con prenotazione.



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

EMAIL: info@larosenoire.it

Tel. 3391196575

Telefonare nei seguenti orari:

dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni,

le prenotazioni si effettuano tramite email