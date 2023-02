"Disegnare le emozioni", un laboratorio a TaoYin Modena

"Non tutti i sentimenti sono solo parole e spesso comunichiamo dolore, rabbia in modo distruttivo per noi stessi e per chi abbiamo accanto. Paghiamo la regressione di esprimerci nel comunicare, esprimere, comprendere l'esperienza emotiva. Non basta ciò che con l'esperienza impariamo sulla nostra vita emotiva: occorre accogliere creatività, energia bloccata, repressa, intrappolata".

Per questi motivi, TaoYin Modena organizza per sabato 25 febbraio presso la sua sede (Viale Gramsci 357) un laboratorio dalle ore 14.30 alle ore 18.00, in cui sarà possibile tradurre le emozioni in immagini e narrazione di noi e del mondo. L'esperienza ha un costo di 35 euro. Compresi i materiali (carte, colori,etc.) e l'affitto della sala.

E' indispensabile la prenotazione via Whatsapp o email: cell. 335 5770401, fdevince65@gmail.com.

A condurre l'esperienza sarà Federica Devincenzi, fondatrice delle Vie del Sale (ora Tè dal Deserto) è storica e studiosa di miti e riti dell'Oriente Antico. Traduce ed insegna dall'Egiziano Antico per passione e professione. Master Practitioner Coach in PNL, Counselor e Laureanda in Psicologia. Ha un Master in Coaching dell'Età Evolutiva e Adolescenziale ed è Esperta in Tecniche Ipnotiche; esercita sia in Associazione che privatamente, da parecchi anni.