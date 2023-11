"Ditegli sempre di sì" di Eduardo De Filippo in scena al Teatro Tempio

La compagnia amatoriale Teatrodiungiorno presenta "Ditegli sempre di sì" di Eduardo De Filippo il 17 novembre 2023, ore 21, il 18 novembre 2023, ore 17 e il 19 novembre 2023, ore 17 al Teatro Tempio in Viale Caduti in Guerra no. 192, a Modena.

La commedia “Ditegli sempre di sì” è una delle più riuscite e divertenti del grande drammaturgo napoletano. Lo spettatore è travolto da situazioni esilaranti dal primo minuto, in un crescendo rossiniano. Il motore della storia è la follia di Michele Murri che affiorerà inevitabile mano a mano che gli eventi si susseguiranno, nonostante i premurosi tentativi della sorella di tenerla nascosta a tutti. Come altri grandi, anche Eduardo, dunque, si confronta con la follia; lo fa in maniera leggera e brillante e, tuttavia, non senza destare una certa apprensione. Michele alla fine verrà riconosciuto da tutti, e ufficialmente, pazzo e, come tale, sarà archiviato dalla società. Ma questa fine è solo un’apparenza, Michele lancia un monito a tutti: la sua follia viene riconosciuta come tale, solo perché non è condivisa da molti. Altre follie, ben più gravi di quella che lo attanaglia, non sono identificate come tali solo perché condivise da tanti. L’opera affronta anche il tema del linguaggio, e di come esso sia in grado di incidere profondamente sulla realtà e sulla sua percezione. Un tema quanto mai moderno e attuale, immersi come siamo nel turbine (non solo) linguistico del così detto politically correct.

Con Vincenzo Barbieri, Clementina Buonanno, Alessandro Cattafesta, Raffaella D’Aulerio, Giuseppe De Matteo, Domenico Federico, Sofia Fichi, Marco Fiori, Giorgia Galli, Sabino Genovese, Floriano Terrano, Cecilia Vecchi. Regia Francesco Terrano.

È consigliata la prenotazione. Per info e prenotazioni: tel. 375 6827208 o associazionetempio@gmail.com. Teatro Tempio, Viale Caduti in Guerra, 192, 41121 Modena.