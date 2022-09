"Il Divin Marchese (o dei Crimini dell’Amore)", mostra fotografica di Gottfried Dunkel

Gottfried Dunkel attraverso la sequenza fotografica fa rivivere il Marchese De Sade ed i suoi scritti in una mostra in programma a San Felice sul Panaro, presso la Sala Riunioni Ri-Commerciamo in piazza Italia, dal 23 al 25 settembre. La mostra ha come tema principale la sofferenza fisica e psicologica. Ricordiamo infatti che dal cognome del protagonista dell’opera deriva il termine sadismo.

A dispetto delle ultime volontà testamentarie del Marchese, tra cui quella di scomparire dalla memoria del mondo e degli uomini, l’autore recupera la figura di questo nobile noto e controverso mostrandone le complesse sfaccettature e sottolineandone la triste attualità nella perpetrazione di violenze fisiche, verbali e psicologiche.

Orari:

23 e 24 Settembre 9-12 15-19 21-23

25 Settembre 9-19

Ingresso gratuito. Vietata la visione ai minori di anni 18.