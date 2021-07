Levizzano legge l'opera di Dante: al via la III Edizione della "Divina Maratona"

Torna, nella splendida cornice del Castello di Levizzano (Castelvetro) la III Edizione della "Divina Maratona" il 16, 17 e 18 luglio. Per l'occasione, operai, professori, appassionati, bambini e ragazzi si passeranno il testimone leggendo integralmente la Divina commedia.

Programmata inizialmente a marzo dello scorso anno, annullata a causa dello scoppio del Covid, era stata riproposta dall’Ufficio cultura del Comune di Castelvetro per l’autunno, ma il ritorno dei contagi ha reso impossibile anche questa ipotesi. Ecco che la Divina Maratona, terza edizione, è stata messa in calendario nel pieno dell’estate in corso, fuori dal rischio di nuove chiusure per gli eventi, proprio nell’anno in cui si celebra il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

La maratona dantesca prenderà il via venerdì 16 luglio con la lettura integrale dell’Inferno dalle ore 18.30 alle 22.30. Stessi orari anche per sabato 17 (lettura del Purgatorio) e domenica 18 luglio (lettura del Paradiso), solo col termine, in quest’ultima giornata, anticipato alle ore 22.

Sono ancora aperte le candidature ad essere “cantori”. Chiunque può partecipare come cantore, senza alcun limite d’età o esperienze professionali; si tratta solo di mettersi alla prova nella lettura di Dante in pubblico. Occorre però iscriversi quanto prima: Yuri Bautta tel. 339 5281393; Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758836.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...