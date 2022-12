Carpi, uno stage intensivo di dizione e lettura espressiva

Dizione e lettura espressiva: uno stage intensivo condotto da Barbara Corradini ( attrice, insegnante di recitazione, esperta di comunicazione, counsellor). Lo stage si terrà sabato 3 dicembre ore 15/19 e domenica 4 dicembre ore 10/13 presso la sede della scuola MUSIKE' in via Lago di Carezza 14 a Carpi.

Lavoreremo su voce, articolazione, regole della dizione e fonetica, tecniche di lettura interpretativa ed espressiva. Lo stage è per tutte/i! Per informazioni ed iscrizioni: dizionecomunicazione@gmail.com ; cell. 338 4716113 oppure sulla pagina Facebook TeatroeComunicazione o Instagram teatroecomunicazione. Se hai voglia di migliorare le tue capacità oratorie e diventare più disinvolta/o quando parli o leggi in pubblico vieni a trovarci.