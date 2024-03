Anche a Modena arriva il docufilm “La morte negata” con le testimonianze dei parenti delle vittime del Covid

“Ho mio padre in ospedale per Covid, ho capito cosa sta accadendo...Io ho perso mia mamma l’anno scorso, adesso capisco come sono andate davvero le cose…” Il docufilm ‘La morte negata’, che riporta le testimonianze dei parenti delle vittime dello stato di emergenza durate la ‘pandemia’, sta facendo il giro delle sale di tutta Italia dando risposte, seppur drammatiche, a tante, troppe domande. Da una parte la sofferenza e lo sconcerto di chi non ha potuto assistere i propri cari in ospedale, di non aver potuto sapere la verità su morti ‘strane’, di persone ricoverate per l’infezione virale o anche per cause più banali, e letteralmente ingoiate dall’istituzione per essere restituite nei casi più fortunati come cadaveri e in tanti altri come cenere.

"Dall’altra, un documentario dallo stile asciutto, che non concede nulla alle facili emozioni, ma punta sulla sola forza della verità. Nessuno infatti ha bisogno di fare cassa con questa opera, come fu con ‘Invisibili’, grazie anche alla modalità produttiva e distributiva basata sul dono e sull'offerta proposta da Playmastermovie e allo sponsor SpecialByo, linea di prodotti per la salute che sostiene l'informazione indipendente, la ricerca medica libera e l'impegno per la libertà. Chi ha realizzato ‘La morte negata’, il produttore Alessandro Amori, con la sua Playmastemovie, rende disponibile il film gratuitamente, e chi organizza le proiezioni opera per iniziativa volontaria", spiegano i promotori.

Ora l’opera arriva anche a Modena, sabato 9 marzo, ore 15.30 all’ ex Mercato Ortofrutticolo, sala G.Ulivi, in via Ciro Menotti 137 (parcheggio in via Borelli 90).Ingresso con offerta libera. Organizzano le associazioni Comitato nazionale vittime Covid, Comitato Nazionale Psicologi, Verità 3 V Libertà, Coordinamento modenese contro la guerra, Avia Pervia. Info e prenotazioni:333 4815254 email marco.mopark@gmail.com.

Dopo la proiezione il pubblico potrà confrontarsi con diversi esperti che animeranno il dibattito: Maria Grazia Piccinelli, Comitato Fortitudo Dott.ssa Mariagrazia Dondini Dott.Damiano Chiesa, psicologo del comitato nazionale EDSU Dott.ssa Annamaria Agnano, psicologa del comitato nazionale EDSU Avv. Isabella Albertini. Modera Marco Meschiari.