Una domenica di arte e musica a Fanano con la XX edizione del Simposio di scultura

Domenica 16 giugno, Fanano si prepara ad accogliere un fine settimana ricco di eventi artistici e musicali, con l'arrivo degli scultori per l'apertura ufficiale dei lavori della XX edizione del Simposio di Fanano. Questo evento, che quest'anno fa parte del progetto PNRR – Piccoli Borghi, promette di trasformare il paese in un vivace centro culturale.

Nel pomeriggio di domenica, il paese darà il benvenuto ai sei artisti della sezione scultura: Laura Marcos (Argentina), Wimar Van Ommen (Paesi Bassi), Hitkar Kumar Monee (India), Michela Tabaton (Regno Unito), Marta Fresneda (Spagna) e Michele Sassi (Italia). Questi artisti lavoreranno nei laboratori allestiti alla Piana di Fanano, in via Abà, dove sarà possibile osservarli all’opera nei giorni seguenti.

La giornata proseguirà con una doppia inaugurazione di mostre d’arte. Alle ore 16.00, presso l’Oratorio di San Colombano, verrà presentata "Tempus itinerantur" di Arianna e Valter Giovannini. Un’ora dopo, alle 17.00, presso il Chiostro degli Scolopi, sarà inaugurata l’esposizione "Sculture all’aperto" di Giovanni Bellettini.

A chiudere il pomeriggio artistico, alle ore 18.00, il concerto del SaxHarp Duo, intitolato "The Colors of Music", con Giovanni Contri ai saxofoni e Alice Caradente all’arpa. Il concerto si terrà sempre presso il Chiostro degli Scolopi, offrendo un’esperienza musicale unica in una cornice suggestiva.

Questo fine settimana darà il via a un’estate di iniziative culturali e artistiche che animeranno Fanano, consolidando il suo ruolo di polo culturale nell'ambito del progetto PNRR – Piccoli Borghi.