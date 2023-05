‘Domenica InCarpi’, il 7 maggio tra mostre, laboratori e serie tv

Indirizzo non disponibile

Prima domenica del mese, e puntuale tornano le “Domeniche InCarpi” con gli istituti culturali della città aperti al pubblico a ingresso gratuito, e una serie di appuntamenti dedicati a grandi e bambini.

I Musei di Palazzo dei Pio saranno visitabili dalle 10:00 alle 18:00. Un’opportunità importante per scoprire le tre mostre tuttora allestite all’interno: “Animali fantastici”, dedicata alla pittura del Quattrocento, “Punti, tratti, macchie, scarabocchi” con le opere in legno di Hervè Tullet ispirate al progetto “Fabbrica dei Disegni” e la Biennale della Xilografia contemporanea giunta alla sua ventesima edizione.

Anche il Torrione di Galasso sarà visitabile a piccoli gruppi dalle 9:00 alle 19:00, ma i posti disponibili sono già andati esauriti. Ingresso gratuito anche al Monumento Museo al Deportato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Come sempre, “DomenicheInCarpi” dedica ampi spazi e opportunità alle famiglie e ai più piccoli con l’apertura dalle 15:00 alle 19:00 della biblioteca “Il Falco magico”, della ludoteca e della casa sull’albero nel “Castello dei Ragazzi” (piazza Martiri, 59). Dalle 15:00 alle 18:00, inoltre, nella Sala Estense del Palazzo dei Pio (accesso dal Cortile d’onore) è in programma un altro laboratorio creativo partecipato nell’ambito del citato progetto di Tullet “Fabbrica dei Disegni” con tele e pennelli a disposizione per dare spazio alla propria fantasia.

Aperta nel pomeriggio anche la biblioteca multimediale “Arturo Loria”: dalle 15:00 alle 19:00 si potrà accedere al piano terra e alla sala studio, mentre nell’atrio sarà allestita la bancarella dei libri usati.

Alle 18:00, poi, nell’auditorium si chiude la rassegna “Seconda stagione” con la sceneggiatrice Viola Rispoli che porterà la propria testimonianza sul mestiere della scrittura al servizio del cinema e della serialità televisiva. Soggettista ed “editor” tra le più talentuose nel panorama nazionale, Rispoli si è occupata, tra le altre, della sceneggiatura di importanti serie Tv come “DOC – Nelle tue mani”, “Don Matteo” e “La mafia uccide solo d’estate”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.