La domenica a Modena è col Mercato straordinario al parco Novi Sad

Una bella occasione per pensare in anticipo ai regali per sé e per i propri cari in occasione del Natale, o anche solo per fare due passi approfittando dello shopping all’aria aperta.

Il 20 novembre, dalle 7.30 alle 14, torna il tradizionale appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese. L’anello del parco Novi Sad al Foro Boario a pochi passi dal centro storico di Modena ospiterà i tanti banchi degli operatori ambulanti con prezzi alla portata di tutti.

Tra capi d’abbigliamento e accessori, scarpe per uomo, donna e bambini, proposte per tutte le stanze della casa a partire dalla cucina fino al bagno e alle camere da letto, si potranno trovare oggetti curiosi e originali, perfetti per idee regalo.

E per chi ancora non ha pensato a cosa portare in tavola nel giorno di festa, anche frutta e verdura di stagione, carne, uova e latticini, pesce, e dolciumi per i più golosi.