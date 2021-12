"La domenica non si va a scuola", la rassegna teatrale per famiglie torna allo Storchi

Al Teatro Storchi di Modena torna la rassegna per famiglie La domenica non si va a scuola, un appuntamento felicemente consolidato che ERT / Teatro Nazionale promuove in collaborazione con Conad. In cartellone dal 12 dicembre 2021 al 3 aprile 2022 cinque spettacoli (di cui uno fuori abbonamento), con la volontà di dar voce a un teatro capace di emozionare piccoli e grandi e per offrire alle famiglie un’occasione di confronto e condivisione domenicale. La collaborazione tra ERT e Conad trova espressione anche nella merenda che verrà offerta a tutto il pubblico al termine di ogni spettacolo.

Il primo appuntamento in calendario è domenica 12 dicembre alle ore 16.30 con Gli aiutanti di Babbo Natale una produzione Ullalà Teatro Animazione e RossoTeatro. Al centro dello spettacolo, di e con Pippo Gentile e Alessandro Rossi, non ci sono gnomi o elfi ma due ragazzi in jeans e camicia a scacchi con il compito di leggere le lettere dei bambini e di preparare i doni. I due aiutanti sono giovani, inesperti e tendono a distrarsi: riusciranno a preparare tutti i regali prima della notte di Natale?



Domenica 9 gennaio alle 16.30 sul palco dello Storchi Il gatto con gli stivali prodotto da Accademia Perduta / Romagna Teatri, con la regia di Claudio Casadio. In scena Maurizio Casali e Mariolina Coppola danno vita alla famosa fiaba attraverso una pedana inclinata che diventa prima il mulino a vento dove tutto ha inizio, poi castello, campi coltivati e botole che svelano passaggi segreti. Una scena che si trasforma continuamente per ospitare tutti i personaggi del racconto in modo suggestivo e poetico.



Ideato da Chiara Lagani e Luigi De Angelis di Fanny & Alexander, OZ si inserisce nella rassegna domenica 13 febbraio alle ore 16.00 come fuori abbonamento. Lo spettacolo-game è tratto dai quattordici libri di Frank Lyman Baum ed è prodotto da Accademia Perduta / Romagna Teatri, Teatro delle Briciole, E production / Fanny & Alexander. Ogni bambino in sala è dotato di un telecomando a pulsanti: gli spettatori, attraverso uno schermo installato sul palcoscenico, sono interrogati in più momenti sulle scelte che Dorothy dovrà di volta in volta sostenere. È il pubblico a determinare il destino della protagonista e dei suoi amici: un racconto multi-scelta per stimolare chi guarda a un ruolo sempre attivo e a riflettere sulla responsabilità che ci prendiamo sulle storie, anche da lettori o spettatori.



Cattivini. Cabaret-concerto per bimbi monelli è il terzo titolo in abbonamento domenica 27 marzo alle 16.30, una produzione Kosmocomico Teatro con le musiche, canzoni, testo e regia di Valentino Dragano. Un omaggio in forma di concerto dedicato alla “monelleria”, al sovvertimento delle regole e alla naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Le canzoni rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo ma sapranno conquistare anche gli adulti che riconosceranno sé stessi nelle trovate e nei “tic” portati in scena.



Chiude la rassegna domenica 3 aprile alle 16.30 Ouverture des saponettes, uno spettacolo di bolle di sapone di e con Michele Cafaggi e prodotto da Ta-Daa! Studio Associato Artisti Professionisti. Un eccentrico “direttore d’orchestra” dà vita al mondo fragile e ricco di imprevisti con bolle di sapone di ogni forma, da quelle giganti e rimbalzanti fino a quelle grappoli. Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, tra clownerie, pantomima e musica.



Prezzi

Abbonamento a 4 spettacoli

Intero € 26,00 riduzione CartaInsieme € 22,00

Ridotto bambini fino a 12 anni € 16,00 riduzione CartaInsieme € 12,00

Ridotto secondo/terzo bambino € 13,00 riduzione CartaInsieme € 9,00

Biglietti singoli

Bambino fino a 12 anni € 5,00

Adulto € 8,00

Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad

Per lo spettacolo OZ

Under 14: € 5,00

Adulti: 25 €

Adulti abbonati a La domenica non si va a scuola: riduzione 50% con prevendita

Prenotazioni e vendita biglietti e abbonamenti

Biglietteria del Teatro Storchi – Largo Garibaldi, 15 Modena: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00, martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00 | 059 2136021 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com.

Norme covid

Ingresso consentito ai possessori di green pass come definito nel DPCM n.105 del 23/07/2021, art.3 comma 4. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass. Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.