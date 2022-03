La domenica non si va a scuola: Cattivini al Teatro Storchi per la rassegna per famiglie

Cattivini. Cabaret-concerto per bimbi monelli è il penultimo appuntamento in programma domenica 27 marzo alle ore 16.30 sul palco del Teatro Storchi di Modena, nell’ambito della rassegna per famiglie La domenica non si va a scuola promossa da ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con Conad. Lo spettacolo aderisce a Sciroppo di teatro. Un progetto di teatro per bambine, bambini e famiglie, l’iniziativa di ATER Fondazione in collaborazione con ERT che consente ai bambini dai 3 agli 8 anni e ai loro accompagnatori di acquistare i biglietti con un voucher fornito dai pediatri e farmacisti dei Comuni coinvolti, al costo di soli due euro a spettacolo.



Canzoni, cabaret, narrazione e musica dal vivo: questi gli ingredienti di Cattivini, lo spettacolo di cabaret-concerto dedicato alla “monelleria”, al sovvertimento delle regole e alla naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Il lavoro, prodotto da Kosmocomico Teatro con le musiche, testo e regia di Valentino Dragano, rispecchia lo sguardo dei bambini sul mondo e loro emozioni, sia quelle forti che un po’ spaventano, sia quelle che fanno divertire e stare bene. Le canzoni, piene di humor, non-sense e trovate inaspettate, sapranno catturare l’attenzione anche degli adulti che riconosceranno sé stessi nelle comiche nevrosi e nei tic portati in scena.



«L’allestimento scenico – commenta Valentino Dragano – è un vero e proprio palco da concerto in miniatura: effetti luce, macchina del fumo, quadri dipinti a mano. Gli strumenti musicali - chitarra, pianoforte, batteria, sax, tromba - sono anch’essi in miniatura. I dipinti rappresentano il risultato di uno studio tra colori, immagini ed emozioni in cui i bambini si riconosceranno perfettamente. Ogni quadro è una storia, una suggestione, un momento leggero e importante di vita infantile».



Al termine dello spettacolo, Conad offrirà a tutto il pubblico la merenda.

Biglietti: bambini fino a 12 anni € 5,00; adulti € 8,00. Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad. Sciroppo di Teatro: € 2 € elenco farmacie e pediatri aderenti all’iniziativa su www.ater.emr.it. Prenotazione e vendita biglietti: Biglietteria del Teatro Storchi – Largo Garibaldi, 15 Modena; dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00, martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00 | 059 2136021 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com.

Fino al 31 marzo 2022, come definito nel DL del 24/12/2021 n.221, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito solo con mascherina FFP2 e con green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass. È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico: acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.