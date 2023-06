Libera, incontro con Don Luigi Ciotti in piazza dei Contrari a Vignola

Prezzo non disponibile

Mercoledì 7 giugno, alle ore 21.00, presso Piazza dei Contrari a Vignola si terrà l’incontro pubblico sul tema “La democrazia da tutelare: promuovere l’etica pubblica per garantire i diritti delle persone e dell’ambiente” con Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera, che dialogherà con alcuni cittadini delle Terre di Castelli. L’evento è parte del calendario di iniziative collegate e propedeutiche al seminario nazionale che l’associazione “Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie” terrà a Savignano sul Panaro nel mese di luglio.

“A Vignola si continua a discutere di legalità e di etica pubblica – commenta con soddisfazione la sindaca di Vignola e presidente dell’Unione Terre di Castelli Emilia Muratori - Dopo il grande impatto emotivo e di presenze per la teca con i resti della QuartoSavona15, l’auto della scorta del giudice Falcone che venne posizionata in centro a Vignola il 21 marzo scorso, siamo onorati di ospitare questa iniziativa pubblica con Don Luigi Ciotti, un sacerdote la cui opera e la cui storia è testimonianza di una vita vissuta in difesa dei più deboli e nel contrasto alla criminalità organizzata”.

La serata è a ingresso libero, senza necessità di prenotazione. In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso l’Auditorium Paradisi, in via Resistenza.