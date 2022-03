"Don Giovanni", la grande opera lirica al Teatro Comunale di Carpi

Torna la grande Opera lirica al Teatro Comunale di Carpi. Venerdì 11 marzo, infatti, va in scena il “Don Giovanni”, capolavoro in due atti di W.A.Mozart su libretto di L. Da Ponte.

Sotto la regia di Alessandro Bertolotti, rivivranno sul palco carpigiano le vicende di Don Giovanni (Simone Alberghini), Leporello (Patrizio La Placa), Don Ottavio (Matteo Macchioni), Donna Anna (Maria Laura Iacobellis) e Donna Elvira (Francesca Cocuzza).

«Nel mio Don Giovanni - spiega Bertolotti nelle “note di regia” - è raffigurata la contraddizione della società: elegante e signorile, ma colma di contraddizione. Ed è proprio Don Giovanni a rappresentare l'umanità, così volubile e insaziabile, finalmente priva da ogni catena della società. D'altronde, è anche una lezione: Don Giovanni è insito dentro di noi, ed ognuno di noi è un potenziale Don Giovanni. Per questo ho voluto mettere a nudo il suo rapporto con i personaggi, soprattutto il legame con Leporello: un'altra sua vittima, così morbosamente legata a lui, praticamente suo schiavo, talmente affascinato dal padrone da non accorgersi della sua eccessiva smania di vita, rappresentata dalla sua potente capacità di seduzione. Leporello ambisce ad essere come Don Giovanni: solo stargli vicino è come assorbire un po' della sua luce. Ma, a differenza del suo padrone, Leporello si pone dei limiti. In pratica, sono le due facce di una stessa medaglia».

Ad accompagnare gli attori l’Orchestra “Senzaspine” di Bologna diretta dal maestro Angelo Gabrielli, il Coro di Parma-Camerata musicale di Parma diretta da Martino Faggiani con Mirca Rosciani al cembalo. Lo spettacolo è promosso in collaborazione con Circolo Lirico “Luciano Pavarotti” e “Appennino InCanto”.

Sipario alle ore 20.30: per le norme anti-Covid si entra solo con “certificazione verde rafforzata” e mascherina FFP2 (salvo eccezioni di legge). Informazioni e biglietti: “InCarpi”, Torre dell'Uccelliera di Palazzo Pio (piazza dei Martiri 58; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. 059.649255) da martedì a domenica ore 10-18; si accede alla biglietteria solo su prenotazione a link.