Donne che corrono coi lupi, torna il cerchio delle donne con Manuela Monari

Giovedì 20 ottobre, alle ore 20.30 il Cerchio delle Donne a Modena, "Donne che Corrono coi Lupi", si riunisce nuovamente presso i Laboratori del Faro.

Ci "ri-cerchiamo" ogni volta nella gioia della condivisione, della meditazione, della danza, del movimento, della creatività e in quei rituali che ci riconducono al "sacro", alla bellezza che con sguardo risvegliato, cerchiamo di cogliere nei dettagli della vita, negli eventi, nelle difficoltà e in noi stesse. Stiamo ora lavorando sul mettere a fuoco il nostro obiettivo/cambiamento più irrinunciabile, ciò che la nostra parte più autentica, spesso velata o inabissata, desidera veramente, su rituali di attivazione delle nostre risorse, sul Mantra dell'Abbondanza e della Prosperità. Come sempre mediteremo insieme e faremo intense condivisioni. Vi anticipiamo che Sabato 22 Ottobre, dalle 14,30 alle 19 abbiamo in programma la bellissima Festa del Cerchio aperta a tutte le donne che vogliono scoprire le nostre attività, il luogo che ci accoglie, e il nostro progetto. Sarà un pomeriggio di work shop esperienziale e creativo in cui ognuna di noi donerà un piccolo laboratorio con ciò che meglio sa fare. Una festa per stare insieme e comprendere che il gruppo è potenza, sostegno e possibilità reale di crescita ed espansione. Ma intanto vi aspettiamo anche il 20 ottobre. ( E' gradita la prenotazione) Il cerchio è flessibile, immenso e ha un posto per tutte coloro che vogliono mettersi in cammino!

Vi aspettiamo, anche per una serata di sperimentazione, se volete. Per ogni informazione, non esitate: Manuela 3474155690 .