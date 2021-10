"Donne che corrono coi lupi": mindfulness e meditazione a Modena

"Il Cerchio delle Donne rinnova il suo impegno all'incontro, alla profonda condivisione di esperienze e vissuti, emozioni e pensieri, al canto che eleva e diventa meditazione, al benessere globale che semplici tecniche di Mindfulness e di Meditazione possono veicolare, pacificando e armonizzando mente e corpo. Generando crescita e consapevolezza. E' un tempo storico e sociale estremante complesso e in trasmutazione che chiede una nuova capacità: un cuore aperto, la capacità di amare e "amarci" e dare voce alla nostra "mente poetica", cooperativa che possa "riconnettere" anzichè separare. Che possa vibrare con la Bellezza e la Natura. La nostra evoluzione e il nostro costante cambiamento armonico sarà risorsa positiva, oltre che per la nostra preziosa esistenza, per tutti gli esseri senzienti e lo spazio di vita su cui abbiamo influenza. Il Cerchio è occasione di incontro profondo, crescita personale, cura di sè e della propria interiorità, consapevolezza. Utilizzando anche il Gioco, talvolta i Bagni di Gong, il Movimento, lo Scambio, gli Sguardi, la Sorellanza, camminiamo in cerca della migliore realizzazione di noi stesse, in una crescita ininterrotta, volta a dare voce alla nostra più autentica essenza. Una connessione col nostro sè profondo, con le altre compagne e più spontaneamente e amorevolmente con gli altri, con i valori che contano e rendono più bella e degna la vita e la nostra relazione col mondo.

Empatia, luce, gentilezza, compassione, trasformazione".

Presenta in questi termini Manuela Monari (insegnante, scrittrice, Counselor ad indirizzo Mindfulness, formatrice del progetto mindfulness Gaia-Kirone per il benessere psico-fisico e lo sviluppo della coscienza globale e planetaria promosso dal Villaggio Globale Master Gong), "Donne che corrono coi lupi - Pratica del cerchio tra donne", che si terrà a Modena il 27 ottobre alle ore 20.30 presso I Laboratori del Faro.

Per info e prenotazioni contattare Gloria al n° 324 7765763, Manuela al n° 3474155690.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...