Il cerchio delle donne, al via gli appuntamenti mindfulness con Manuela Monari

Ci ritroviamo in Cerchio, ancora, dopo tanti anni. Sempre. Un Cerchio aperto a tutte coloro che vorranno sedersi con noi, condividere, ballare, cantare, meditare, crescere. Un cerchio pieno di vibrazione e propositi di bellezza ed evoluzione interiore.

Rinnoviamo il nostro impegno all'incontro, alla profonda condivisione di esperienze e vissuti, emozioni e pensieri, al canto che eleva e diventa meditazione, al benessere globale che semplici tecniche di Mindfulness e di Meditazione possono veicolare, pacificando e armonizzando mente e corpo. Generando crescita, consapevolezza di sé e "trasformazione".

Quella autentica trasformazione che preme nei nostri abissi interni, che sentiamo vera, ma che spesso non abbiamo il coraggio di osare per essere ciò che desideriamo essere e che la Missione dell'Anima ci mostra! E' tempo di osare! Di diventare guerriere, sciamane, artiste, libere interiormente, serene, leggere e autenticamente noi stesse!

Questo tempo storico e sociale estremante complesso chiede una nuova capacità: un cuore aperto, la capacità di amare, amarci e dare voce alla nostra mente poetica, cooperativa che possa riconnettere anzichè separare. Che possa vibrare con la Bellezza e la Natura.

La nostra evoluzione e il nostro costante cambiamento armonico sarà risorsa positiva, oltre che per la nostra preziosa esistenza, per tutti gli esseri senzienti e lo spazio di vita su cui abbiamo influenza.

Tutto è Uno.

Nel Cerchio ritroviamo il sapore dell'unità e di questa ancestrale sapienza di Comunione con tutto. Vi aspettiamo, dunque, numerose, per dissodare il terreno, piantare nuovi semi, in attesa delle promettenti fioriture future. Gli incontri sono ogni 15 giorni, da SETTEMBRE A GIUGNO. Le date sono già fissate. ( Chiedi info) Il primo incontro sarà Giovedì 7 Settembre alle ore 20,30.



Conduce:

- Manuela Monari

Counselor ad indirizzo Mindfulness, Custode del Mantra Madre, Therapy Forest Guide, Guida di Meditazione, Master Gong, Istruttrice di Yoga Sciamanico, Scrittrice.



Per info e prenotazioni contattare

Gloria al numero 340.6615656

Manuela al numero 347.4155690