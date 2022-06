"Donne che corrono coi lupi", meditazione a Modena con il Cerchio delle Donne

Giovedì 9 giugno, alle ore 20,30, presso i Laboratori del Faro di Modena si riunisce nuovamente il Cerchio delle Donne: "Donne che corrono coi lupi".

"Il lavoro di consapevolezza e crescita che stiamo facendo ora è potente, ci spinge dentro, a ricercare l'anima selvaggia, il sè istintuale, autentico che veli condizionanti e convinzioni hanno isolato, sottomesso, tacitato. La voce dell'anima, la forza ancestrale, il nostro potere primario che è amore e sapere antico, è sapienza del porre anche confini a ciò che prevarica o non è più utile... Una ricerca e un ripristino delle nostre preziose risorse interiori. Il Cerchio è sempre aperto, anche se questi sono gli ultimi incontri prima dell'estate. Ma a settembre, sempre ripartiremo per nuove avventure! E' in previsione anche la nostra festa all'aperto presso l' Agriturismo Santa Chiara un po' sciamanica e suggestiva che creeremo insieme".



Per ogni contatto 3474155690 Manuela (Le prossime date: giovedì 23 Giugno e Mercoledì 6 Luglio).