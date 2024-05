All'Hangar Rosso Tiepido il concerto "DonneNote"

10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto

Prezzo 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto

Sabato 18 maggio alle 20:30 all’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un altro appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibiranno la violinista Cristina Papini e la pianista Ilaria Baldaccini, importanti soliste e cameriste con la curiosità per il lavoro di ricerca sui repertori poco conosciuti al grande pubblico o inediti, i cui progetti hanno attirato l'interesse dei maggiori compositori del panorama musicale attuale, che hanno dedicato al duo numerose opere in prima esecuzione.

Intitolato DonneNote, il concerto presenta un programma tutto al femminile che parte dal Romanticismo delle splendide Tre Romanze di Clara Schumann per poi approfondire il repertorio novecentesco con importanti brani di Rebecca Clarke e Sofija Gubajdulina e una panoramica sulla produzione italiana che include due composizioni di Francesca Gambelli e Rosalba Quindici in prima esecuzione assoluta.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.