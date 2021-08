"Doppio Zero", lo spettacolo del Circo Carpe Diem chiude la stagione di EstateRagazzi a Pavullo

Con lo spettacolo per tutta la famiglia “DoppioZero” di e con Circo Carpa Diem si conclude domenica 22 agosto alle 18.30 all’Arena estiva presso l’ex pista di pattinaggio di via San Francesco a Pavullo nel Frignano (MO) la rassegna di spettacoli teatrali “EstateRagazzi – Piccoli mondi raccontano” realizzata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto unico al prezzo di 5 € a persona. In caso di maltempo gli spettacoli si sposteranno all’interno del Mac Mazzieri.

“DoppioZero” è interpretato da Katharina Gruener e Luca Sartor; occhio esterno di Fabrizio Rosselli, scenografia di Betti Cau, costumi di Giulia Rossi, light design di Dario Andreoli. Una coproduzione Teatro Necessario. “Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia pura, velocità e movimento. Insieme sono come l’acqua e la farina.” Attraverso la preparazione del pane, un elemento tanto semplice quanto denso di significato, i due attori accompagneranno il pubblico in un viaggio che va oltre la quotidianità, in una riflessione tesa ad approfondire cosa davvero ci alimenta. L'ordinario incontra l'eccezionale, l'onirico, l'assurdo: “DoppioZero” prende per mano lo spettatore e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute.

Per informazioni e prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it. Si possono inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it

Vendita diretta dei bigliettida un’ora prima fino ad un quarto d’ora dall’inizio dello spettacolo. Aggiornamenti sul sito www.cinemateatromacmazzieri.it e sulle pagine Fb, Instagram e Telegram.

