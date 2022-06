Dorothea Wierer a Frassinoro per il Summer biathlon festival

Si svolgerà domenica 26 giugno alle ore 16,00 a Frassinoro il Summer biathlon festival, con la presenza dell'atleta olimpionica Dorothea Wierer, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, di Andrea Dondi presidente del Coni regionale, del presidente della Fisi Flavio Roda, di Luciano Magnani presidente onorario nazionale Maestri di sci e dei giornalisti Leo Turrini e Luigi Giuliani.

Il festival, sarà l'occasione per presentare le nuove edizioni del trofeo Imso ceramiche, competizione di skiroll che si svolge dal 2012, interrotta in questi anni e che dal 2023 tornerà ad essere disputata, proprio sul nuovo impianto da biathlon.

L'iniziativa, promossa da Imso ceramiche e presentata in Provincia nei giorni scorsi, ha l'obiettivo di promuovere il biathlon in vista delle olimpiadi di Milano Cortina del 2026, anche attraverso l'apertura del nuovo impianto in fase di completamento, che potrà essere utilizzato come pista da allenamento e che sarà inaugurato il prossimo anno.

Frassinoro vanta un'importante tradizione agonistica nello sci di fondo nazionale e più recentemente nel biathlon internazionale. Dalla società sportiva di Frassinoro hanno infatti preso il via numerosi skiman, come Simone Biondini, tecnico della nazionale italiana, Alessandro Biondini, già skiman della nazionale italiana, Gianluca Marcolini, tecnico della nazionale norvegese e skiman più titolato al mondo, Federico Fontana team manager della nazionale Usa e Giovanni Ferrari, tecnico del biathlon statunitense.