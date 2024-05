Dottorato di ricerca honoris causa al prof. Paul K. Whelton: il conferimento nell'Aula Magna dell'Università

Appuntamento il 29 maggio alle 10.30 nell'Aula Magna del Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia con il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in “Clinical and Experimental Medicine (CEM) - Medicina Clinica e Sperimentale” al prof. Paul K. Whelton.



Nato e cresciuto a Cork, Irlanda, il Prof. Whelton ha un illustre background accademico che include studi in medicina interna e nefrologia alla Johns Hopkins University di Baltimora (USA). Ha guidato importanti studi internazionali, contribuendo significativamente alla comprensione e trattamento dell'ipertensione, e ha ricoperto ruoli di prestigio come quello di Presidente della Lega Mondiale per l’Ipertensione.



Per partecipare è richiesta l'iscrizione al link https://www.cem-phdschool.unimore.it/spring-school-preliminary-program-3-2/.