Draghi, mostri e anfisibene. una visita guidata all'insegna dei simboli del Duomo di Modena

Mercoledì 25 agosto alle ore 20.30 all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2021 si terrà la visita guidata "Draghi, mostri e anfisibene - I Bestiari Medievali nel Duomo di Modena", che tratterà di simboli di animali, piante e altre figure fantastiche sotto la guida di Elisabeth Mantovani.

Il ritrovo è previsto per le ore 20.30 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575

(telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...