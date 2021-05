"Mediatori del reale", a Vignola e Castelfranco due tappe del progetto dedicato ai Dramaturg

A maggio Vignola e Castelfranco Emilia ospitano due tappe del progetto Mediatori del reale dedicato ai Dramaturg.

Al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola lo spettacolo-installazione per un solo spettatore a cura di Carlotta Pansa e Jacopo Giacomoni Rapimento, aperto al pubblico da venerdì 7 a domenica 9 nei seguenti orari: venerdì dalle ore 15.00 alle 19.40; sabato dalle 10.00 alle 13.20 e dalle 15.00 alle 19.40; domenica dalle 11.00 alle 13.20 e dalle 15.00 alle 19.40.

Fino a domenica 9 Fabiola Fidanza e Francesca Di Fazio saranno a Castelfranco Emilia per avviare la loro residenza artistica Miraggi, che prevede l’installazione di sei specchi in diversi luoghi della città fra cui Parco Abeti, Piazza Garibaldi e Salotto della Città, Area ex Case Operaie. Gli abitanti del territorio verranno chiamati a interagire con le superfici riflettenti decorate da sei artiste emiliano-romagnole: Ludovica Sitti, Rebecca Zavattoni, Sarah Menichini, Benedetta Monetti, Stefania Gagliano e Natalia Franchi.

Il Dramaturg è una figura molto comune in Germania: sospeso tra riflessione teorica, lettura critica e pratica artistica, lavora in costante dialogo con studiosi, critici, artisti e spettatori, diventando il mediatore fra i cittadini e i loro teatri. Rapimento e Miraggi rientrano nell’ambito di Mediatori del reale. Dramaturg fra teatri e città: il primo progetto italiano di residenze per Dramaturg per cui ERT Fondazione ha vinto il bando promosso da Ministero della Cultura e Siae con il programma Per chi crea.

Rapimento

Guidati da Federico Bellini, drammaturgo che dal 2002 lavora con Antonio Latella, i due Dramaturg Carlotta Pansa e Jacopo Giacomoni hanno ideato un’installazione senza attori in grado di portare sul palcoscenico il binomio teatro-tecnologia. Rapimento, dal 7 al 9 maggio al Teatro Fabbri di Vignola, non sarà solo privo di attori ma anche di pubblico: l’installazione è pensata per un solo spettatore alla volta.

Alexa è stata coinvolta in un caso di rapimento e si tratta della prima volta per un’assistente digitale. I due Dramaturg parlano attraverso la voice technology: le chiamate, i corsi e le riunioni su Zoom, lo smartphone, i social network, le chat istantanee… La tecnologia ha modificato e accelerato la nostra percezione del tempo e della durata, allontanandoci da quello più lento e rituale della scena.

La domanda al centro della drammaturgia è: perché dovrebbe mancarci il teatro? Per rispondere, Pansa e Giacomoni hanno “costretto” la loro scrittura all’interno dei 250 caratteri, quelli disponibili nella funzionalità Routine di Alexa.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com. Teatro Ermanno Fabbri - Via Pietro Minghelli, 11 – Vignola - vignola.emiliaromagnateatro.com.

Miraggi

Accompagnate dall’attrice e regista Daria Deflorian e dalla direttrice artistica di Agorà Elena Di Gioia, le due Dramaturg Fabiola Fidanza e Francesca Di Fazio saranno a Castelfranco Emilia fino a domenica 9 maggio per iniziare la loro residenza artistica Miraggi.

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto della cittadinanza, invitata a raccontare una storia seguendo alcune domande chiave: come sei arrivato qui? Che esperienze hai vissuto in queste strade? Quale lavoro hai trovato? Di chi ti sei innamorato? Come racconti la tua città?

In alcuni luoghi di Castelfranco Emilia (fra cui Parco Abeti, Piazza Garibaldi e Salotto della Città, Area ex Case Operaie) verranno installati sei specchi, ognuno decorato da un’artista della regione Emilia-Romagna, con cui gli abitanti del territorio potranno interagire per un mese intero: un invito a raccontare l’altra parte, la metà riflessa, in forma scritta o d’immagine, o con un suono, una canzone, un breve video. Lo specchio è lo strumento per interrogarsi insieme, artisti e spettatori, su cosa ci sia dietro quella superficie sulla quale ci guardiamo.

Ingresso gratuito - Luoghi vari – Castelfranco Emilia - castelfranco.emiliaromagnateatro.com.