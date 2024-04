Drown In Sulphur e The Burning Dogma live al Centrale 66

The Abyss Booking and Promotion e Stile Libero vi presentano i Drown In Sulphur (blackened death core) + The Burning Dogma (black death metal)+ After Show dj set by Mancio.

Sabato 6 aprile, presso Centrale 66di Modena, via Nicolò dell’Abate n.66 , Modena. Apertura porte ore 21:00

I Drown In Sulphur, nati nel 2014, hanno condiviso il palcoscenico in territorio nazionale ed estero con grandi nomi della scena Metal e Deathcore come Whitechapel, Carnifex, Rings of Saturn, Aversion Crown, I Declare War; affermandosi come uno dei progetti più promettenti degli ultimi anni.

La band ha pubblicato due EP (IT RISES 2015), (Blackwind 2018), e 6 singoli, (An epilogo to the arrogant 2015), (Violet shades Of Kingu 2016), (Blackwind 2019), (Moths 2019), (Heart reset 2020), (Brain Dead 2020).

Dopo un cambio di formazione il gruppo ha pubblicato Sulphur Cvlt, un nuovo album con grandi influenze black metal che si fondono con il loro particolare stile deathcore-slam /downtempo / sludge.

I The Burning Dogma nascono nel 2011 a Bologna da musicisti con pregresse esperienze in ambito metal sintetizzate alla ricerca di un Death metal contaminato dall'essenza di generi diametralmente opposti quali la Dark Wave, Electro Goth, Ebm.

I Dogma hanno all' attivo l'ep " Cold Shade Burning" (2012), un full length " No Shores Of Hope" (2016), un ulteriore ep " Virago Shield" (2020).