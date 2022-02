"I due gemelli veneziani", la commedia di Goldoni in scena a Modena e Vignola

Valter Malosti, direttore di ERT Fondazione / Teatro Nazionale presenta il suo nuovo lavoro, I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, in programma martedì 15 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola e dal 24 al 27 febbraio (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19.00 e domenica ore 16.00) al Teatro Storchi di Modena. Lo spettacolo, che ha debuttato a porte chiuse lo scorso dicembre 2020 e trasmesso in streaming, è andato in scena finalmente dal vivo a dicembre 2021 in prima assoluta a Venezia e arriva ora nei teatri di ERT. Una produzione ERT / Teatro Nazionale, Teatro Stabile del Veneto, TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Metastasio di Prato.



Con questo primo incontro con l’opera di Carlo Goldoni, Valter Malosti prosegue «un percorso a ritroso – come lui stesso lo definisce – attraverso autori fondamentali per la costruzione di una lingua italiana per la scena»: Giovanni Testori, Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda, Roberto Longhi, Federico Fellini, Patrizia Valduga, Antonio Tarantino.



La storia teatrale e di composizione de I due gemelli veneziani (1747) e dei suoi eredi letterari e scenici è un viaggio affascinante e rivela lampi di grazia eversiva e seminale che fu propria di quella schiera di attori che tra la fine del ‘500 e la fine del ‘700 dominarono le scene teatrali europee. In Goldoni tutto il mondo doppio, barocco, sensuale in cui si muovono misteriose e concrete incarnazioni di pulsioni non è svanito nel nulla. I due gemelli veneziani è una gran macchina di divertimento con un intreccio trascinante fatto di duelli, amori e disamori, fughe, prigioni, ritrovamenti, in cui svetta la magnifica invenzione dei gemelli identici, ma opposti caratterialmente: uno sciocco l’altro scaltro. Allo stesso tempo questo testo, adattato da Malosti insieme a Angela Demattè, è anche una farsa nera, eversiva, inquietante, sulla famiglia, l’identità, l’amore (anche brutale, violentemente erotico, incestuoso) e la morte, che svela inedite prospettive e finestre sulla contemporaneità. I personaggi non sanno leggere o tenere a freno le proprie emozioni e i propri sentimenti, e questo provoca alternativamente il riso e fa sfiorar loro la tragedia o li fa sprofondare in essa. Fra gli interpreti Marco Foschi nel doppio ruolo dei gemelli Zanetto e Tonino, Danilo Nigrelli (Pancrazio), Marco Manchisi (Arlecchino / Pulcinella) e Irene Petris (Beatrice). Scene e luci sono di Nicolas Bovey, il progetto sonoro è di G.U.P. Alcaro e i costumi di Gianluca Sbicca.



Vengo anch’io! Laboratori creativi per bambini mentre i genitori sono a teatro

A partire dalla stagione 2021/2022 ERT / Teatro Nazionale offre la possibilità ai genitori di assistere ad alcuni spettacoli della stagione mentre i bambini (dai 6 ai 12 anni) partecipano a laboratori creativi a teatro. Sabato 26 febbraio alle ore 19.00 nel Ridotto del Teatro Storchi l’associazione La Bottega di Merlino guida i più piccoli nella costruzione di lanterne a forma di gufo ispirate alla civetta di Harry Potter. Il costo di ogni appuntamento è di 7 euro per bambino, oltre al prezzo del biglietto ridotto del 20% per i genitori.

Disponibilità limitata fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: Teatro Arena del Sole 329-9537870 laboratori@arenadelsole.it | Teatro Storchi 059-2136021 biglietteria@emiliaromagnateatro.com.

Conversando di teatro – Teatro Storchi, Modena

Un’occasione per incontrare i protagonisti della stagione, per approfondire la conoscenza dei processi creativi, riconoscere i nessi tra lo spettacolo e la realtà di tutti i giorni, scoprire i segreti del “fare scenico” dalle parole degli stessi artisti. Gli appuntamenti di Conversando di teatro sono realizzati da ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con gli Amici dei Teatri Modenesi e sono condotti da Sergio Lo Gatto. Sabato 26 febbraio, ore 16.00 – Teatro Storchi: incontro con la compagnia intorno allo spettacolo I due gemelli veneziani. Al termine seguirà un aperitivo; ingresso libero.

Informazioni e prenotazioni Teatro Ermanno Fabbri

Prezzi dei biglietti € 24 / 11. Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Pietro Minghelli, 11 – Vignola

Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00, info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 9120911.

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi

Prezzi dei biglietti € 25 / 10. Biglietteria– Largo Garibaldi 15, Modena. Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00, biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021, dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00.

Fino al 31 marzo 2022, come definito nel DL del 24/12/2021 n.221, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito solo con mascherina FFP2 e con green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico: acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.