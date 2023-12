"In dulci jubilo" il concerto per tromba e organo

Penultimo appuntamento del Modena Organ Festival domenica 10 dicembre alle ore 17 nella Chiesa di Gesù Redentore. Francesco Gibellini alla tromba e Davide Zanasi all'organo daranno vita al concerto intitolato "In dulci jubilo", con musiche natalizie e repertorio che dal barocco arriva agli inizi del Novecento: all'organo di fattura inglese inglese di fine sec XIX, dotato di quattro tastiere e diviso in tre corpi collocati in altrettanti punti della chiesa, si ascolteranno musiche di Telemann, Bach - tra cui la celeberrima Toccata e Fuga in Re minore - Verdi a altri compositori.

Entrambi i giovani musicisti, eccellenze nei rispettivi strumenti, vantano attività concertistica e didattica di rilievo sia in Italia che all'estero. Gibellini è docente al Conservatorio di Trapani e membro stabile del Gomalan Brass e di numerose orchestre, Zanasi insegna al Vecchi-Tonelli di Modena e svolge organistico in Cattedrale.

La Rassegna ArmoniosaMente-Modena Organ Festival, che nel 2023 ha offerto circa 50 concerti e 15 laboratori didattici per le scuole, è sostenuta dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Modena, col patrocinio dell'Arcidiocesi. L'ingresso è gratuito.