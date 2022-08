Fiumalbo, risate assicurate con lo spettacolo del Duo Arieccoli in tre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Risate assicurate con “Il duo Arieccoli in tre” e Giovanni Bondi che saranno ospiti della rassegna di spettacoli estivi di Fiumalbo sabato 20 agosto, dalle ore 21 nell’Anfiteatro Comunale (in caso di maltempo al teatro comunale).

Lo spettacolo fa parte del cartellone del Festival de “I Borghi più belli d’Italia” emilianoromagnoli (https://teatroneiborghipiubelliditalia.it/). II duo comico di grande prestigio "Arieccoli" formato da Massimo Kai e Antonio Mastrovincenzo, ai quali si aggiungono Silvana Isolani e Giovanni Bondi. Uno spettacolo ricco di cabaret, musica, comicità e imitazioni adatto a qualsiasi tipo di età, con il pubblico che diventa parte attiva attraverso momenti coinvolgenti tutti da godere.

La serata è organizzata Fiumalbo Città d’Arte in collaborazione con l’Amministrazionecomunale. Per informazioni: info@fiumalbocittadarte.it - tel. 0536 73909. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Comunale.