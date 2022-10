Note di Passaggi, il duo Saverio Gabrielli e Lorenzo Bernardi in concerto a Spilamberto 

Sabato 8 ottobre la stagione degli Amici della Musica di Modena torna a Spilamberto, dove presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli, si terrà il secondo appuntamento autunnale della rassegna Note di Passaggio. Si esibirà il duo formato dal violinista Saverio Gabrielli e dal chitarrista Lorenzo Bernardi: due giovani musicisti dalla straordinaria carriera internazionale, che faranno tappa a Spilamberto nell'ambito di una tournée che toccherà anche Budapest, Bangkok e Helsinki.

Il programma del concerto mette in luce come la tradizione musicale italiana abbia viaggiato nel mondo e sia stata fonte di suggestione per altre culture, in particolare attraverso le pagine di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani (il "Paganini della chitarra"): due musicisti italiani che ricevono a Vienna la loro consacrazione come grandi virtuosi e capostipiti della scuola violinistica e chitarristica. Chiude il concerto una selezione di brani (l'Ave Maria e tre pezzi dall'Histoire du Tango) scritti da Astor Piazzolla, argentino ma con profonde radici italiane, figlio unico di emigrati italiani originari di Trani.

Il Duo Gabrielli-Bernardi nasce sotto il segno dell’entusiasmo e motivazione nel voler far confluire in un piccolo ensemble da camera la formazione e l’esperienza maturate all’estero dai due artisti che li hanno portati ad esibirsi in Italia, Spagna, Olanda, Stati Uniti, Panama, Costa Rica, Argentina, Cile, Vietnam, Indonesia e India, suonando in importanti sale concertistiche come il Concertgebouw di Amsterdam, il Real Alcazar di Siviglia e il Victoria Memorial Hall di Calcutta. Nel 2021 il loro debutto discografico “Due italiani a Vienna” edito da Da Vinci Publishing, con musiche di Paganini, Giuliani e la prima esecuzione mondiale del Grande Duo op. 11 di Spohr nella trascrizione di Diabelli, trasmesso anche per Rai Radio 3. Recente è inoltre il loro 2° premio ottenuto al Concorso internazionale di Musica da camera “Città di Stresa”. Il Duo è attualmente impegnato in un tour mondiale tra Copenaghen, Marsiglia, Budapest, Helsinki e Bangkok fino ad arrivare in Giappone nel 2023.

L'ingresso è gratuito e avviene senza prenotazione. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Spilamberto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; info@amicidellamusicamodena.it