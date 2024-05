Il duo "Psiche" fa risplendere la chiesa del voto

Domenica 26 maggio alle 17, presso la Chiesa del Voto, si terrà l’ultimo appuntamento del Festival di Pentecoste. Due giovani talenti emiliani, Valentina Bernardi e Agatha Bocedi, saranno le protagoniste della serata. Il programma del concerto presenterà una selezione di opere significative del periodo classico, con sonate di Bach, Spohr, Krumpholtz e Donizetti, eseguite al flauto e all’arpa.

Il Duo Psiche, composto dall’arpista Agatha Bocedi e dalla flautista Valentina Bernardi, è nato nel 2020. Entrambe laureate con lode al Conservatorio A. Boito di Parma, trovano nella musica la loro anima e soffio vitale, come suggerisce il nome "Psiche" in greco antico.

Il loro repertorio variegato spazia dai classici come Donizetti, Verdi e Bach, ai compositori moderni come Rota e Ibert, fino alle colonne sonore di Hisaishi, Morricone e Zimmer. Inoltre, compongono e arrangiano brani per il loro duo.

Il Duo Psiche vanta un ricco palmarès di premi nazionali e internazionali e una prolifica attività concertistica, con esibizioni in prestigiosi festival come l’Emilia Romagna Festival, il Festival Verdi e molte altre rassegne. Hanno inoltre studiato in Irlanda grazie a un Erasmus, esibendosi con rinomati musicisti.

Tra i loro numerosi riconoscimenti, spiccano il Primo Premio al Concorso Musicale Internazionale "Diapason D’Oro" e al Concorso Musicale Nazionale "Lodovico Agostini", e vari premi internazionali a Berlino, Saluzzo, Parigi e Bologna. La loro carriera è una testimonianza della passione e dedizione che mettono nella loro arte, portando la magia della musica a un pubblico sempre più vasto. Anche per questo concerto, l’ingresso è libero e gratuito.