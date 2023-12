"Dal al Duo al Quintetto", terzo appuntamento a Medolla

8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65

Prezzo 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65

Prosegue la Rassegna Concertistica “Dal Duo al Quintetto” con il terzo appuntamento che si terrà Domenica 3 dicembre 2023, alle ore 17, presso il Teatro "W. Facchini", in Piazza del Popolo a Medolla. Protagonista del concerto sarà il Quartetto Rossini, formato da Elicia Silvestrein e Valentino Corvino (violini), Sebastiano Severi (violoncello) e Fabio Quaranta (contrabbasso).

Il programma del concerto “Rossini forever” sarà un particolare viaggio musicale tra le composizioni più ricercate per questo elegante ensemble.

Il Quartetto Rossini è un gruppo che riunisce valenti musicisti di diversa provenienza i cui percorsi musicali individuali spaziano dal repertorio classico al jazz, dal barocco alla musica leggera, intersecando tradizione e innovazione. Le loro origini hanno dato vita ad un ensemble versatile che ben si presta alla realizzazione di repertori preziosi di rara esecuzione e di grande godibilità destinati ad un pubblico curioso ed attento.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto sarà di 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65.

Elicia Silverstein Vincitrice del Best Newcomer 2020 Award del BBC Music Magazine, sta rapidamente collezionando trionfi sulla scena internazionale grazie alle sue interpretazioni ricche di sfumature, audaci e sapienti e con un repertorio che spazia dal Seicento alla musica del ventunesimo secolo. Ugualmente a suo agio su strumenti antichi e moderni, come solista o in formazioni cameristiche, il suo modo di suonare “elegante […] e splendidamente pieno di inventiva” (The Strad) unito al suo approccio “emotivamente sapiente” (Gramophone) la rendono una delle voci più importanti della sua generazione. Nelle scorse stagioni si è esibita come solista con numerosi gruppi tra cui The Orchestra of the Age of Enlightenment, L’Orchestra Filarmonica del Nord Macedonia, Kölner Akademie, Barokkanerne, Ensemble Odyssee, Cathedra Camerata, Tesserae Baroque, e gli Steinitz Bach Players in prestigiose sale quali la Washington National Cathedral, dove è stata Artist-in-Residence per la stagione concertistica 2019-2020, il Concertgebouw Brugge, il Berlin Konzerthaus, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Comunale di Bologna e la Kings College Chapel. Suona regolarmente in importanti festival Europei quali il Baroque at the Edge Festival, ZAMUS Early Music Festival, Larvik Barokk, Gloger Festpillene, Brighton Early Music Festival, il Festival Internacional de Música de Espinho, Bologna Modern. È stata ospite delle trasmissioni radiofoniche “La stanza della musica” di RAI Radio3 Suite, Young Artist Showcase di WQXR (USA) e In Tune di BBC Radio 3 (UK). Come musicista da camera, ha collaborato con artisti quali i tastieristi Francesco Cera, Richard Egarr, Robert Levin e Patrick Ayrton, i violinisti Marco Serino e Marco Bianchi, membri del Quatuor Ebène, e il violoncellista Mauro Valli e il liutista Michele Pasotti, coi quali ha fondato l’ensemble Harmonical Miscellany nel 2016. Nata a New York, ha iniziato a suonare il violino all’età di due anni. Dopo essersi diplomata alla pre-college division della Juilliard School, ha proseguito gli studi al Conservatorio della Colburn School a Los Angeles con Robert Lipsett e Arnold Steinhardt, dove è stata selezionata per esibirsi come solista con la Colburn Orchestra in numerose occasioni. Nel 2013 si è trasferita in Europa grazie alla borsa di studio Fulbright della Netherland-America Foundation conseguendo un Master of Music cum laude al Conservatorium van Amsterdam sotto la guida di Vera Beths, Anner Bylsma e Lucy van Dael. È affiliate professor alla University of Delaware ed ha effettuato masterclass in molti conservatori Europei e negli Stati Uniti.

Valentino Corvino Compositore delle musiche di oltre 30 produzioni di teatro, danza e cinema, ha composto e diretto 3 opere liriche ed un musical su commissione di istituzioni su scala mondiale. Le produzioni di teatro e di danza con musiche di Valentino Corvino hanno superato le mille rappresentazioni in Italia ed Europa, in collaborazione con artisti come Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio, Corrado Augias, Piergiorgio Odifreddi, Margherita Hack, don Antonio Gallo, Isabella Ferrari e Antonino Cannavacciuolo. Diplomatosi in Direzione d’Orchestra con menzione speciale presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, ha diretto l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e molte altre compagini orchestrali e cameristiche europee, con programmi sinfonici di repertorio e con nuove produzioni originali, composizioni, orchestrazioni e arrangiamenti originali. Ha diretto ed arrangiato progetti sinfonici crossover con artisti della musica e del teatro come The Swingle Singers, Morgan, Antonella Ruggiero, Ben Harper, Moni Ovadia, Iaia Forte. E? primo violino e solista del FontanaMIX Ensemble ed e? membro dell’Arke? String Quartet, gruppi con cui si e? esibito in tutto il mondo ed ha inciso diversi cd e dvd. Vanta collaborazioni con artisti come S. Sciarrino, S. Gubaidulina, T. Gurtu, S. Bollani, M. Ovadia, E. Rava, E. Pieranunzi, G. Mirabassi, R. Marcotulli, J. Cura, Mina, L. Dalla, Morgan, Vasco Rossi, A. Celentano, C. Baglioni, R. Zero, A. Ruggiero, Jovanotti, L. Pausini, E. Ramazzotti, Elio e le storie Tese, S. Bersani, F. Renga e altri. E? stato membro stabile dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna dal 1997 al 2017. Dal 2017 e? titolare del settore Formazione, Ricerca e Territorio della Fondazione Teatro Comunale di Bologna. Specializzatosi nelle tematiche legate alla sinestesia (soprattutto nelle relazioni tra la musica e gli altri linguaggi artistici) ed alla musica applicata, ha tenuto conferenze e seminari presso molte istituzioni italiane ed insegna diverse materie inerenti all’Informatica musicale ed alla Composizione multimediale.

Sebastiano Severi Nato a Cesena, ha intrapreso gli studi musicali all’età di sette anni con il Maestro Lionello Godoli, proseguendo poi in Inghilterra con Sharon McKinley. Nel 1995 gli è stato assegnato il Primo Premio al Concorso “Dino Caravita”. Nel 1997 ha conseguito il Diploma di Violoncellista alla Regia Accademia Filarmonica di Bologna, diventandone Accademico, e nel 1998 si è diplomato sotto la guida del Maestro Rocco Filippini presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Si è poi perfezionato con M. Brunello, R. Filippini, M. Scano, e per la musica da camera con PierNarciso Masi, Krista Butzberger e con il Trio di Milano. Nel 2014 ottiene il Diploma di II livello in violoncello barocco col massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, sotto la guida del Maestro Mauro Valli. Si esibisce in numerosi complessi da camera spaziando dal repertorio barocco alla musica del Novecento con complessi quali I Barocchisti di Lugano e FontanaMix di Bologna. Attualmente è primo violoncello dell’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì e dell’Orchestra Filarmonica “G. Rossini” di Pesaro, e dal 2020 è Professore di violoncello al Conservatorio “E. Duni” di Matera. Suona un violoncello Custode Marcucci anno 1897, detto “Nerone”.

Fabio Quaranta Si diploma con il massimo dei voti in contrabbasso sotto la guida del M° Massimo Giorgi presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Ha collaborato come primo contrabbasso con alcune tra le più importanti istituzioni musicali italiane quali: l'Orchestra dell'Accademia di S. Cecilia di Roma, l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma e l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Ha collaborato inoltre con importanti gruppi di musica da camera italiani quali i Solisti di Pavia, i Fiati di Parma e Gli Archi Ensemble. Attualmente è primo contrabbasso presso l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

La rassegna concertistica di musica classica “Dal Duo al Quintetto”, che è organizzata dal Comune di Medolla con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, è strutturata in sei appuntamenti musicali che diventano particolari occasioni di incontro con interpreti e solisti per conoscere il grande repertorio strumentale. Tutti i concerti, che ci accompagneranno fino a marzo 2024, si terranno di domenica e avranno luogo presso il Teatro "W. Facchini" di Medolla con inizio sempre alle ore 17. Per informazioni consultare il sito www.comune.medolla.mo.it