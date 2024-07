"E vissero (quasi) tutti felici e contenti": la magia delle favole con Andrea Ferrari

Sabato 13 luglio alle ore 21 all'interno del cortile del Castello di Guiglia è di scena il recital “E vissero (quasi) tutti felici e contenti – La Magie delle Favole” scritto e interpretato da Andrea Ferrari. Un'affascinante narrazione nel fantastico mondo delle Fiabe e delle Favole che ha per protagonisti gli autori, le storie e i personaggi più celebri che fin da bambini abbiamo accolto e vissuto e che, ancor oggi, sono parte della nostra vita e tramandiamo alle nuove generazioni.

Miti e vicende che inducono l'ascoltatore ad allenare la propria immaginazione grazie anche al supporto di un meticoloso e variopinto contenuto d'immagini e commenti musicali che conferiscono ai fatti la loro funzione didattica e pedagogica non senza quel briciolo di bonario spavento che tiene viva la nostra fantasia. Si esamineranno le differenze tra la Favola e la Fiaba ma, e soprattutto, di come l'incipit e l'epilogo delle Fiabe portino ancor oggi a riflettere se veramente quel “C'era una volta...” abbia come risoluzione finale quel “Vissero tutti felici e contenti”.

Espressioni che negli originali manoscritti non sono presenti ma sono il frutto di adattamenti e traduzioni di stimati autori che ne hanno ricavato versioni di autentici successi: ecco perché il recital porta nel titolo l'aggiunta dell'avverbio “quasi”: “E vissero (quasi) tutti felici e contenti!” per indicare che se pur la storia è a lieto fine non tutti i personaggi saranno felici e contenti, anche tra i buoni. Una svolta importante la si è avuta con gli elaborati animati di Walt Disney che hanno rivisitato e reso meno efferati i racconti rispetto alla loro genesi; ma anche grazie alla traduzioni di scrittori come Collodi, Calvino e Rodari.

Il pubblico è portato a riflettere su quanta attualità ci sia nelle opere descritte e quanti personaggi possano appartenerci: da Cappuccetto Rosso, a Biancaneve, Peter Pan, Pierino e il Lupo, dalla Formica alla Cicala, dai protagonisti de “La fattoria degli animali”, a Pinocchio, alla Sirenetta, Barbablu, Cenerentola, la Bella e la Bestia, Alice e il Cappellaio Matto e tanti altri. Importante chiave di lettura è data dalle domande: “Esistono ancora i Principi azzurri? Chi sono, oggi, i Principi azzurri?”.

Tutta la narrazione di Ferrari è incentrata sul registro comico che porta, comunque, a riflessioni e analisi sulla società moderna. Lo spettacolo è organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Guiglia. L'accesso al cortile del Castello è libero e gratuito. In caso di pioggia l'evento sarà recuperato domenica 14 luglio sempre alle ore 21. Il Tour del Sorriso di Andrea Ferrari approderà poi in piazza a Roccamalatina (MO) domenica 18 agosto con il suo spettacolo "Ferrari 2000". Tutti gli eventi sulla pagina social: www.facebook.com/andreaferrariofficial/