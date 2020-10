Condanne e processi per Inquisizione nel XIII secolo: una visita guidata nel centro di Modena

Domenica 18 ottobre alle ore 15.30, appuntamento con "Eccellentissima strega - Eretici, pauperisti, streghe e dissidenti".

Una visita guidata sotto la guida di Elisabeth Mantovani nel centro di Modena, che narrerà di condanne e processi per Inquisizione svoltisi tra il XIII e il XVIII secolo a Modena.

Quest'anno le visite si svolgeranno con gruppi ridotti. Per partecipare, in ottemperanza alle norme anti Covid, sarà necessaria la mascherina e

durante la visita si dovrà rispettare la distanza dalle altre persone.

Il ritrovo è previsto per le 15.15 davanti al Duomo di Modena. La prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile tramite email all'indirizzo info@larosenoire.it. Per ulteriori informazioni, contattare il numero tel. 3391196575 nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni.